Накануне выходных Владимир Зеленский сообщил, что освобождения Юлия Паевская - медик с позывным Тайра, которая попала в плен в Мариуполе еще в марте.

В России же по этому поводу разгорается скандал как из-за самого факта того, что Тайру вернули в Украину, так и из-за появления версий о том, что ее обменяли по коррупционной схеме на сына одного из соратников Кадырова.

Все подробности — в материале "Страны".

Кто такая Тайра

Юлия Паевская с позывным Тайра — известный украинский волонтер. По довоенному образованию — тренер по айкидо и дизайнер.

С самого начала Евромайдана, а потом и войны на Донбассе, помогала раненым как парамедик. Работала в зоне АТО, с 2018 по 2020 годы служила по контракту в ВСУ, базируясь со своим госпиталем в Широкино под Мариуполем. В 2021 году получила от главкома Залужного награду "Слава и честь".

Еще в АТО Паевская сформировала волонтерскую группу "Ангелы Тайры" (по аналогии с "ангелами Чарли"), которые оказывали медпомощь военным.

Также в ряде публикаций в 2014-2015 годах ее называли медиком Добровольческого украинского корпуса (ДУК) "Правый сектор".

Судя по более ранним публикациям, Юлия была знакома с нынешним советником главы Офиса президента Арестовичем. Именно он привел ее в медицинскую волонтерскую деятельность, сделав инструктором по тактической медицине в своем проекте "Народный резервист" (о чем сообщал в 2020 году ресурс "Новинарня").

После вторжения России в феврале Тайра оказалась в Мариуполе. Во второй половине 16 марта месте с водителем она эвакуировала с "Азовстали" раненых и была задержана российскими военными.

Никакой информации о ее местонахождении не поступало. Единственной весточкой было видео, которое 20 мая опубликовало агентство Associated Press. Как выяснилось, Юлия снимала его с помощью нагрудной камеры и успела передать журналистам.

На видео (18+) Тайра лечит людей, в том числе двоих детей. Мальчик в кадре умирает, и парамедик закрывает ему глаза.

Как Тайру освободили из плена

После попадания в плен российские телеграм-каналы и СМИ начали говорить о Паевской как о "националистке", обвинять ее в убийстве гражданских (якобы она убила мужчину и женщину, чтобы забрать их детей и, выдав себя за их мать, покинуть Мариуполь), а телеканал НТВ даже выпустил про нее фильм под названием "Женщина по прозвищу Зверь".

Однако каких-либо доказательств всем этим жутким обвинениям не было представлено и в самой России многие называли их полной выдумкой из разряда историй про "распятого мальчика".

Ровно через три месяца после содержания в плену, 17 июня, Тайру удалось освободить. Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении. Президент коротко сообщил, что она уже дома.

18 июня появилось первое видеообращение и самой Юлии Паевской. Она поблагодарила Зеленского за помощь. Комментируя свое освобождение, она заявила, что все время "верила, что так и будет".

Отметим, что обмен Тайры стал большим информационно-политическим успехом для украинской власти к важной дате - как раз 20 июня исполнился месяц с того момента, как украинские военные на "Азовстали" прекратили сопротивление и попали в плен.

Российская сторона тогда объявила о том, что на заводе сдались в плен последние защитники Мариуполя. А украинская сторона выражение "сдались в плен" старательно обходила, используя словесный оборот "эвакуация для последующего обмена".

Однако прошел уже месяц, никакого обмена не произошло (более того, из "ДНР" звучат заявления о подготовке трибунала над "азовцами"), что, естественно, вызывает у общества вопросы к тому, что ранее говорили и обещали в Киеве.

И в этом плане освобождение Тайры стало настоящим подарком для украинской власти, которая его использовала, чтобы показать - рано или поздно все пленные будут освобождены и работа идет.

А вот в России реакция оказалась совсем обратной. Там задались вопросом, в обмен на что был сделан такой "подарок" и, не получив ответа, начали мощный разгон "зрады".

Загадка обмена

Ни российская, ни украинская сторона не рассказывали, на кого обменяли Тайру.

При этом зловещий образ, который создали до того Юлии Паевской российские СМИ, ударил по власти РФ бумерангом - сторонники "спецоперации" начали возмущаться, почему "по-тихому отпустили националистку", и задаваться вопросом не обменяют ли также "по-тихому" и прочих "азовцев".

Первоначально ходили слухи, что Тайру обменяли на каких-то важных российских военных (по одной из версий - летчиков). Однако в нее многие не очень поверили, потому что в таком бы случае об освобождении пленных было бы заявлено российской стороной официально (как это и было ранее во время предыдущих обменов).

По другой версии, Тайра вернулась в Украину в ходе обмена "5 гражданских на 5 гражданских", о котором в те же дни сообщили украинские власти (Юлию Паевскую, как медика, также могли записать в гражданскую).

Кроме того, вчера в российских телеграм-каналах появилась информация, что домой из украинского плена вернули двух российских солдат из Оренбурга и Тулы. Оба - молодые 20-летние парни, явно не похожие на летчиков.

В переговорах и освобождении, как заявлялось, участвовал депутат Госдумы и первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев по поручению Рамзана Кадырова.

Правда, сообщалось, что парней освободили "без обмена".

Однако затем появилась другая версия, куда более скандальная.

Ее опубликовала корреспондент российского Первого канала Ирина Куксенкова. Она сообщила, что в обмен на украинского парамедика в Россию уехал сын помощника постпреда Кадырова в Крыму. Причем за него отдали не только Паевскую, но и якобы доплатили 25 миллионов рублей (около 13 млн гривен).

По ее мнению, это была коррупционная схема.

"Итак, по итогам на сейчас - случилась схема (как по мне коррупционная), где Иса Хачукаев и Мурад Саидов вызволяли задержанного в Украине Гриценко Адама Мурадовича (сына последнего). Еще в довес к нему дали 25 миллионов рублей", - пишет она.

Согласно открытым источникам, Иса Хачукаев - постпред Чечни в аннексированном Крыму. Мурад Саидов - его помощник.

В марте чеченские СМИ сообщили, что 20-летнего сына Саидова якобы "похитили" из его квартиры в Украине украинские спецслужбы. Также сообщалось, что Адам жил в Украине и был гражданином Украины. То есть он явно не воевал за Россию и не является военнопленным.

Адам — сын Мурада Саидова

Более того, вскоре Адам сам дал интервью украинским СМИ, в котором заявил, что его никто не похищал и крайне плохо отзывался о Кадырове.

То есть если его действительно обменяли на Тайру, то, с точки зрения россиян, это довольно "зрадная" история, потому что получается, что обменяли какого-то мажора, украинского гражданина, а не российского военного.

Возмущений по этому поводу было много. В том числе высказался и бывший командир "ДНР" в Горловке Игорь Безлер (ныне живет в Крыму).

"...Официально этого Мурада Саидова (криминальное погоняло "Суту") представляют либо как заместителя представителя главы Чеченской Республики в РК и Севастополе, либо как представителя Фонда Ахмата Кадырова. Для Мурада Саидова Мелитополь был фактически родной город. Вплоть до 2012 года он жил в нем и считался видным представителем криминального мира Запорожья, смотрящим. В 2012 году, после серии разборок, Саидов был задержан местными силовиками и депортирован из Украины. Этот обмен реально показал, что сынок мажор, криминального авторитета, что трется возле Исы Хачукаева, ни дня не воевавший, важнее любого русского летчика, артиллериста, танкиста или мотострелка, находящегося в плену" , - написал Безлер.

В понедельник (то есть спустя несколько дней после начала скандала) слухи о том, что Тайру обменяли на сына Мурада Саидова опроверг Кадыров и сам Мурад Саидов.

По словам Саидова, его сын Адам Гриценко — гражданин Украины и до сих пор находится "в плену".

Правда, уже после этого Ирина Куксенкова продолжала стоять на своем.

"Итак, позицию Мурада Саидова мы услышали и приняли. Дай Бог, чтобы было так. Но мои источники, с которыми я работаю двадцать лет, продолжают стоять на своём и утверждают, что вопросом Адама Гриценко занимался заместитель начальника Главного управления разведки Украины полковник Дмитрий Усов, якобы он выпустил Гриценко из-под стражи в Запорожье, после того как Тайра оказалась в Украине..." - написала Куксенкова в своем телеграмм-канале.

Отдельно также обращает на себя внимание тема появления денег при обмене пленными. Если верны заявления Куксенковой, то получается, что людей освобождают за деньги.

То есть получается, что вокруг обмена пленными уже выстраивается большой коррупционный бизнес. Чем, не исключено, и объясняется минимум официальной информации о процессах.

Война против Кадырова

Как бы там ни было, развернувшийся в России скандал с обменом Тайры вскрыл довольно важный момент во внутрироссийских раскладах, связанный с войной в Украине.

А именно - серьезные противоречия, которые существуют между Кадыровым и другими, скажем так, российскими структурами. Потому что понятно, что главный удар раскрутка этого скандала (а в нем принимает участие немало российских журналистов и телеграмм-каналов, связанных с силовиками) наносит конкретно по главе Чечни.

Последний после вторжения превратился в одну из топовых фигур в России. В отличие от большинства других российских военных чеченцы очень медийно-активны, и если ориентироваться по соцсетям, то в начале войны даже возникало впечатление, что только чеченцы в Украине и воюют.

При этом, судя по поступающей информации, велико влияние Кадырова и на управление захваченными территориями. Того же Саидова, например, называют смотрящим за Мелитополем.

И, вероятно, такая роль Кадырова далеко не всем в России нравится.

Отсюда и скандал вокруг обмена Тайры, который уже привел к прямым обвинениям в адрес главы Чечни из уст того же Безлера. Сейчас скандал общими силами попытаются наверняка купировать, но проблема не исчезнет.

И можно лишь предполагать, в какой форме и какой остроты разборки с Кадыровым начнутся в следующий раз.