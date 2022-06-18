Корреспондент российского "Первого канала" Ирина Куксенкова пишет, что, по ее информации, медика и волонтера Юлию Паевскую ("Тайру") обменяли на чеченца, дав вместе с ней в довесок 25 миллионов рублей (около 11 млн грн).

Об этом Куксенкова сообщает в Telegram.

Все это, по ее мнению, была коррупционная схема.

"Итак, по итогам на сейчас - случилась схема (как по мне коррупционная), где некто Иса Хачукаев и Мурад Саидов вызволяли задержанного в Украине Гриценко Адама Мурадовича (сына последнего). Еще в довес к нему дали 25 миллионов рублей", - пишет она.

Согласно открытым источникам, Иса Хачукаев - постпред Чечни в аннексированном Крыму. Мурад Саидов - его помощник.

В марте в чеченских СМИ проходила информация о том, что 20-летнего сына Саидова якобы "похитили" из его квартиры в Украине украинские спецслужбы, что подтвердил и Рамзан Кадыров. Судя по этому контексту Адам вряд ли вошёл в Украину вместе с армией РФ, а, судя по всему, жил в Украине на момент начала войны. И теперь его обменяли на "Тайру".

В российских Telegram-каналах по этому поводу уже начинается огромный скандал.

Сын Мурада Саидова - Адам.

Ранее мы публиковали первое видеообращение Юлии Паевской после освобождения из российского плена.

Также "Страна" сообщала, что плененных в Мариуполе руководителей "Азова" этапировали в Россию для "следственных действий".