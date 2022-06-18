Украина обменялась пленными с Россией по формуле "5 на 5". Домой вернулись пятеро украинцев.

Об этом сообщает в Telegram Главное управление разведки (ГУР) при Министерстве обороны Украины.

"Все освобожденные из плены – гражданские лица, незаконно удерживаемые оккупационными войсками. Четверо гражданских попали в плен к оккупантам во время боев в Киевской области. Трое из них – во время оккупации Гостомеля. Также удалось вернуть тело одного погибшего защитника Украины", - говорится в сообщении ГУР.

Ранее мы писали, что 10 июня состоялся 11-й обмен пленными. Освобожден глава поселка под Николаевом, пробывший в плену два месяца.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

"Страна" следит за происходящим 18 июня в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, о визите Бориса Джонсона в Киеве, ударе "Гарпуна" по российскому судну и геополитических идеях Путина.