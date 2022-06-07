Украина тратит на содержание одного пленного оккупанта как минимум три тысячи гривен каждый месяц.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью Deutsche Welle.

В эту сумму входит питание, одежда, средства гигиены и коммунальные платежи. Кроме того, есть расходы на медицинское оборудование, лекарства, зарплату персонала.

В Минюсте отмечают, что Украина обеспечивает условия военнопленных по Женевской конвенции. Для пленных без перспектив быстрого обмена работают специальные лагеря. Остальных содержат в учреждениях исполнения наказаний. Их удерживают отдельно от других заключенных ради безопасности самих военнопленных.

Ранее мы писали, что в одной из западных областей Украины организован лагерь для военнопленных из России. В нем содержатся пленные, которых пока что не планируют менять. Граждан РФ, которые только попали в плен или в отношении которых у украинской стороны есть планы на обмен, размещают в учреждениях Министерства юстиции по всей территории Украины.

Также мы рассказывали, что в Раде предлагают освобождать от наказания заключенных, которые попадают под обмен пленными.