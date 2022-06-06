Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в в одной из западных областей Украины организован лагерь для военнопленных из России. В нем содержатся пленные, которых не планируют менять.

Об этом чиновник сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"Мы создали специальный лагерь для военнопленных на западе Украины, где содержатся те военнопленные, в отношении которых нет ближайших ожиданий по обмену", – рассказал Малюська.

Он добавил, что граждан РФ, которые только попали в плен или в отношении которых у украинской стороны есть планы на обмен, размещают в учреждениях Министерства юстиции по всей территории Украины. По словам Малюськи, уровень содержания российских военнопленных в таких учреждениях "немного лучше, чем содержание заключенного или осужденного". Например, у россиян есть доступ к представителям Красного Креста, лучше питание и средства гигиены.

Также министр заверил, что украинская сторона придерживается норм Женевских конвенций и руководствуется принципом, чтобы у военнопленных не было никаких оснований обвинять Киев в пытках и военных преступлениях.

Между тем в Верховной Раде Украины предлагают внести изменения в законодательство страны, которое регулирует обмен пленными. Согласно нововведениям, осужденные в Украине после обмена не будут обязаны отбывать наказание.

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