Появилось первое видеообращение "Тайры" - медика и волонтера Юлии Паевской - после освобождения из плена.

Юлия Паевская поблагодарила президента Владимира Зеленского за помощь в освобождении.

Комментируя свое освобождение, она заявила, что все время "верила, что так и будет".

"Все, кто находятся по ту сторону, знают, что все получится, и все мы будем дома", - сказала "Тайра".

Известно, что Паевская состояла в "Правом секторе" и попала в плен в Мариуполе 16 марта.

"Интересно, что до сих пор ни российская, ни украинская сторона не рассказывает, на кого обменяли "Тайру". Российские Telegram-каналы публикуют версии, что ее могли обменять либо на российских военных лётчиков, либо на одного из командиров чеченских подразделений", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы публиковали видео с нагрудной камеры Юлии Паевской, снятое в Мариуполе незадолго до ее пленения.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

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