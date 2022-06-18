"Верила, что так и будет". Появилось первое видеообращение медика "Тайры" после освобождения из плена
Появилось первое видеообращение "Тайры" - медика и волонтера Юлии Паевской - после освобождения из плена.
Юлия Паевская поблагодарила президента Владимира Зеленского за помощь в освобождении.
Комментируя свое освобождение, она заявила, что все время "верила, что так и будет".
"Все, кто находятся по ту сторону, знают, что все получится, и все мы будем дома", - сказала "Тайра".
Известно, что Паевская состояла в "Правом секторе" и попала в плен в Мариуполе 16 марта.
"Интересно, что до сих пор ни российская, ни украинская сторона не рассказывает, на кого обменяли "Тайру". Российские Telegram-каналы публикуют версии, что ее могли обменять либо на российских военных лётчиков, либо на одного из командиров чеченских подразделений", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".
Ранее мы публиковали видео с нагрудной камеры Юлии Паевской, снятое в Мариуполе незадолго до ее пленения.
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