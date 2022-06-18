Из российского плена удалось освободить Тайру - медика и волонтера Юлию Паевскую.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

По словам президента, она Паевская дома.

Тайра попала в плен в Мариуполе 16 марта.

Ранее было известно, что Паевская состояла в "Правом секторе".

"Страна" публиковала видео с нагрудной камеры Паевской, снятое в Мариуполе незадолго до ее пленения.

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.