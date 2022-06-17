Журналисты узнали имя третьего американца, пропажу которого в Украине признал Госдеп.

Изначально о пленении двоих американских добровольцев, воевавших за ВСУ, сообщали в подразделении, где они служили. По данным американских СМИ это - 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн.

Теперь CNN публикует имя и детали биографии третьего добровольца, который может находиться в плену.

Это ветеран морской пехоты Грейди Курпаси. У него за спиной 20 лет службы в морской пехоте, он ушел в отставку в ноябре 2021 года.

Он приехал в Украину 7-го марта и, по заверениям его друзей, хотел делиться опытом, а не воевать. То есть, вероятно, планировал быть инструктором.

26 апреля Курпаси находился на посту в составе войск иностранного легиона в зоне боевых действий в Херсонской области.

Позицию начали обстреливать и Курпаси отправился "выяснить, что происходит", связался с военными и приказал открыть ответный огонь.

"Это был последний раз, когда о нем что-то слышали", - сообщили журналистам близкие военного.

Напомним, после новости о плене двух американцев Белый дом призвал своих граждан не воевать в Украине.

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