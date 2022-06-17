Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что КНР в войне в Украине сделала выбор и встала на сторону России. Он также обвинил Пекин в том, что он игнорирует обязанности постоянного участника СБ ООН, а слова Пекина о нейтральности - "пустое заявление".

Об этом он заявил в ходе брифинга.

В ответ, пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй, которого цитируют российские СМИ, заявил, что Китай выступает "против принятия мер, направленных на подливание масла в огонь конфликта в Украине, которые могут привести к эскалации ситуации и являются контрпродуктивным для политического урегулирования".

Лю Пэнъюй сказал, что Китай поддерживает все усилия, способствующие разрядке ситуации и политическому урегулированию по ситуации в Украине. При этом он считает, что "в вопросе Украины есть сложные исторические моменты".

Ранее Китай сообщил США, что не помогает России в войне.

Вместе с тем, сообщалось, что Си Цзиньпин предложил Путину помощь Китая в урегулировании "конфликта" в Украине.

Также ранее Блинкен заявил, что США будут избегать конфликта с Китаем и создадут в Госдепе отдел China Housе.