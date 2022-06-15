Китайский лидер Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что "все стороны" должны работать над урегулированием ситуации "в ответственной степени". Телефонный разговор между Путиным и Си Цзиньпином длился час, сообщает National Post.

Также он в разговоре не осудил действия России в Украине и не назвал происходящее "вторжением", а призвал к урегулированию путем переговоров.

"Каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса в Украине", - цитирует издание главу Китая.

Си Цзиньпин также подтвердил готовность Китая помочь урегулировать ситуацию. "Китай готов продолжить свою конструктивную роль", - добавил Цзиньпин.

Напомним, Китай заверил США, что не оказывает России военную помощь и предупредил, что в случае объявления независимости Тайваня немедленно начнет войну с ним.

Тем временем война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.