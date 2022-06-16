Белый дом призывает американских граждан не воевать в Украине.

Об этом заявил представитель администрации Джон Кирби, комментируя сообщения о взятии двух бывших военнослужащих из США в плен под Харьковом.

"Думаю, что сейчас удачное время напомнить, что мы выступаем против того, чтобы американцы ездили на Украину и участвовали в боевых действиях на Украине", - сказал Кирби, добавив, что есть другие способы поддержать Киев.

Представитель Белого дома отметил, что не готов подтвердить достоверность информации о захвате пленных американцев.

"Я не могу подтвердить эти сообщения. Мне стало об этом известно только перед тем, как я пришел сюда. Мы приложим все силы, чтобы проследить за этим", - сказал Кирби.

Ранее "Страна" сообщала, что 15 июня стало известно о том, что двое американских добровольцев, воевавших за Украину, оказались в плену у россиян. Об этом сообищило в Twitter подразделение попавших в плен бойцов.

Затем информацию подтвердило британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники. По его данным, в плену оказались 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн, служившие добровольцами в одном из подразделений украинской армии. Они стали первыми американцами, оказавшимися в плену у россиян.