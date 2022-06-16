Госдепартамент США заявил о пропаже третьего американца в Украине.

Об этом сообщает CNN.

Американский доброволец отправился в Украину для борьбы против России и пропал несколько недель назад.

"Я не могу говорить о специфике этого дела. К сожалению, мы не знаем всех подробностей", - заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы по-прежнему всеми возможными способами призываем американских граждан не ездить в Украину из-за сопутствующих опасностей, которые представляет продолжающаяся агрессия России", - сказал Прайс.

Напомним, вчера стало известно об исчезновении в Харьковской области двух американских добровольцев из Алабамы – 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Хьюна.

Также "Страна" сообщала, что информацию подтвердило британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники. По его данным, в плену оказались 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн, служившие добровольцами в одном из подразделений украинской армии. Они стали первыми американцами, оказавшимися в плену у россиян.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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