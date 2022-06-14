В Украине воюют на стороне ВСУ 3 000 британских добровольцев.

Об этом сообщил Sky News командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили.

Всего, по данным издания, в настоящее время в Украине находится 20 тысяч иностранных солдат.

Ранее мы писали, что в "ДНР" двух британских добровольцев и одного марокканца "приговорили" к смертной казни. Напомним, речь шла о марроканце Саадуне Брагиме и британцах Шоне Пиннере и Эйдене Аслине.

Они обвинялись в "наёмничестве" и в совершении действий, направленных на "захват власти и свержение конституционного строя ДНР".

Также "Страна" сообщала, что в "ДНР" готовят "трибунал" для еще одного иностранца, воевавшего на стороне Украины.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.