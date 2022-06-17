Начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин считает, что Россия "стратегически проиграла" войну против Украины.

Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, Радакин не исключил, что президент России Владимир Путин в предстоящие недели достигнет "тактических успехов" в Украине.

Нападение на Украину стало "ужасной ошибкой РФ", считает он. По его словам, Кремль принес четверть мощи российской армии в жертву ради "крошечных" территорий".

Радакин также заверил, что Великобритания и впредь будет поддерживать Киев большим количеством оружия.

Отметим, что Россия захватила примерно 20% территории Украины. Это половина площади всей Великобритании.

Ранее мы также писали, что, по мнению Арестовича, Россия проиграла "спецоперацию", но пытается выиграть войну.

Кроме того, сообщалось, что МИД Британии выразило уверенность, что Украина победит в войне с Россией.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

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