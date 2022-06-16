Глава МИД Британии Лиз Трасс выразила уверенность в победе Украины в войне с Россией и заверила, что Лондон продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом говорится в ее заявлении на сайте британского внешнеполитического ведомства.

По словам Трасс, Британия стала третьим в мире донором гуманитарной помощи для Украины и первой страной, которая оказала украинской армии военную поддержку вооружением и боеприпасами. По ее словам, Лондон должен продолжать спонсировать украинское государство и не обращать внимания на заявления об усталости народа от войны.

"Наш ответ должен быть четким. Мы никогда не устанем защищать свободу и демократию. Российская агрессия не может быть умиротворена. Она должна быть встречена силой", - заявила Лиз Трасс. По ее словам, российская армия причастна к "расправам над невинными украинскими гражданами, изнасилованиям, пыткам и похищениям".

Также британский министр обвинила т.н. "Донецкую Народную Республику" в нарушении Женевской конвенции из-за смертной казни, к которой суд "ДНР" приговорил двух граждан Великобритании, воевавших за Украину. "Мы работаем с украинским правительством, чтобы добиться освобождения наших граждан и привлечь Россию к ответственности", - заявила Трасс.

"Допущение успеха агрессии приведет только к дальнейшему конфликту и страданиям, и эта война не остановится. Поэтому мы полны решимости усилить нашу помощь Украине, сохранить давление на экономику России и закрепить политику сдерживания и изоляции России", - добавила она.

Ранее разведка Британии доложила, что группировки РФ на Донбассе становятся все более разрозненными и недоукомплектованными.

Тем временем война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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