Великобритания рассматривает возможность отправки в Украину дополнительных противокорабельных ракет помимо уже обещанного оружия.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Reuters.

По его словам, обучение украинских военнослужащих становится таким же важным, как отправка оружия, и необходимо сделать больше в плане обучения.

"Украинские силы на востоке страны... Некоторые из них находятся на этом фронте уже 90 дней, они истощены, часто в артиллерийском отношении численно уступают врагу в очень больших количествах. Важно помочь Украине с ее способностью заменить людей на передовой", - говорит Уоллес.

Отметим, что сегодня НАТО должно объявить о выделении Киеву новой военной помощи, включая тяжелое оружие и дальнобойную артиллерию.

Также мы публиковали сравнение запросов Украины и предоставленного Западом оружия: более половины танков, менее шестой части РСЗО.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.