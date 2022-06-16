Разведка Британии в новой сводке рассказала о ситуации на Донбассе и также подтвердила, что разрушены все основные мосты через реку Северский Донец, связывающие Северодонецк с подконтрольной Украине территорией.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Британии, обнародованном в Тwitter.

Разведчики считают, что Украине, вероятно, удалось вывести большую часть своих сил, которые первоначально удерживали город. Поскольку мосты разрушены, России, скорее всего, придется либо форсировать реку, либо наступать на застопорившихся флангах, чтобы превратить тактическую выгоду в оперативное преимущество.

В Минобороны Британии заявляют, что боевые силы России на Донбассе, скорее всего, действуют в составе все более разрозненных и сильно недоукомплектованных группировок.

Для обеих сторон боевые действия на линии фронта, вероятно, все больше сводятся к противостоянию небольших групп войск, которые обычно действуют в пешем порядке.

Некоторые из сильных сторон России, такие как ее преимущество в количество танков, становятся менее актуальными. Это, вероятно, способствует медленной скорости ее продвижения, считает британская разведка.

Ранее сообщалось, что россияне в Луганской области используют авиацию и наступают по всем направлениям.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня онлайн.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.