Киевская IT-компания разрабатывала ПО для подконтрольных России "администраций" на востоке Украины, ее работу заблокировала СБУ.

Как сообщают в СБУ, IT-компания поставляла на неподконтрольные территории ПО для сбора коммунальных платежей и в целом работала с компаниями по газо- водо- снабжению.

Всего благодаря программному обеспечению киевлян в "бюджет" захваченных регионов удалось собрать более 10 миллионов в гривневом эквиваленте.

Как писала "Страна", в Киеве двух дончан-айтишников задержали за работу с РФ и "ЛДНР", им грозит по пять лет тюрьмы.

Также мы писали, что IT-компании России увольняют работников из Украины, опасаясь диверсий. За такие увольнения украинцев Минцифры РФ угрожает лишать льгот IT-компании.

Тем временем война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.