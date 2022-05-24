Российские IT-компании увольняют украинцев, опасаясь диверсий. В айти-компаниях опасаются, что украинские сотрудники могут быть потенциальными "диверсантами", агентами украинских спецслужб или "противниками войны".

Об этом сообщает РБК.

Также граждан Украины, по данным издания, переводят на более низкие должности. В первую очередь это относится к сотрудникам с доступом к критической инфраструктуре и данным. Службы внутренней безопасности в компаниях "особо пристально следят" за работниками, которые имеют украинское гражданство или родственников в Украине, и рекомендуют не работать с такими специалистами, "берут их на карандаш".

Ранее в России сообщили, что после начала войны с Украиной РФ покинули "табуны" айтишников. Они уезжают их напавшей на Украину страны, в основном, в ближнее зарубежье.

Как писала "Страна", во время войны в Украине выручка IT-сектора составила рекордные 2 млрд долларов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.