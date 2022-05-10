По итогам первого квартала 2022 года IT-сектор принес Украине рекордные 2 миллиарда долларов экспортных поступлений, несмотря на то, что из-за войны в стране украинские IT-специалисты теряют иностранные заказы, а страна - валютную выручку.

Об этом сообщил глава комитета Рады по финансам Даниил Гетманцев в эфире телемарафона.

По его словам, рекорд установлен, несмотря на войну, мобилизацию и переезд команд разработчиков. Также Гетманцев сказал, что годом ранее за аналогичный период выручка IT-сектора составляла менее полутора миллиардов долларов.

Напомним, для украинцев отменили финансовый мониторинг при пополнении банковских счетов наличкой. а украинским чиновникам отложили до конца войны подачу ежегодных электронных деклараций.

Также Гетманцев предложил изымать имущество украинцев за необоснованное повышение цен.

Тем временем война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.