У украинских IT-шников из-за войны стало меньше работы. По словам вице-президента по финансово-правовым вопросам IT Ассоциации и руководителя компании ALCOR Дмитрия Овчаренко, количество заказов от иностранных компаний резко снизилось.

"Те компании, которые ранее работали с нашими специалистами, расторгают договора, увольняют команды, задействованные в проектах. Новых заказчиков в Украину сейчас вообще невозможно заманить - идут в Польшу и Румынию. Новых вакансий для IT-специалистов в Украине сейчас втрое меньше, чем до войны. Как следствие, уже на 5-10% просели зарплаты", - рассказал нам Овчаренко.

Причина лежит на поверхности - война.

"Несмотря на то, что в Украине есть относительно безопасные регионы, и IT-специалисты готовы работать, как и раньше, многие зарубежные компании опасаются размещать заказы. Тем более, что есть риски мобилизации сотрудников, а "выпадение" специалиста из текущего проекта - это потери на десятки тысяч долларов", - говорит Овчаренко.

Впрочем, зарплаты IT-шников, хоть и немного упали, все равно остаются рекордными, особенно на фоне других "схлопывающихся" рынков. В среднем по IT-отрасли зарплата сейчас порядка 2,7-2,8 тысяч долларов, но некоторые специалисты получают до 4,5-5 тысяч. Поэтому от желающих освоить денежную профессию нет отбоя - на курсы идут все - от строителей до банкиров.

Что может привести к еще большему перенасыщению рынка труда.

Разбирались, будет ли работа у IT-шников и чего ждать по зарплатам.

Уходят миллиарды долларов

До войны IT отрасль в Украине развивалась более чем активно. По итогам прошлого года рост составил порядка 25-30%, на рынке работало около 5 тысяч компаний и 300 тысяч специалистов (75% из них - мужчины, что в войну оказалось очень важным фактором).

В прошлом году сфера IT оказалась на первом месте по объему экспорта услуг из Украины - 6,8 млрд долларов (крупнейшими экспортерами стали США - 40%, и Великобритания - 10%).

"По прогнозам Минцифры, в ближайшие пять лет этот показатель должен был вырасти до 16 млрд. Но уже в ближайшее время реальной была планка в 10 млрд долларов", - говорит Дмитрий Овчаренко.

Впрочем, война может все перечеркнуть.

"Количество вакансий для IT-специалистов снизилось втрое. Многие иностранные заказчики сворачивают проекты в нашей стране, несмотря на то, что, к примеру, западные регионы вполне безопасны, и люди готовы работать в прежних, а то и больших объемах. Но в военную ситуацию вникают не все. Даже те компании, которые раньше работали в Украине, прикрывают проекты и увольняют команды. А новых найти очень сложно, не хотят размещать заказы в воюющей стране. Главный риск -возможная мобилизация специалистов, для компании-заказчика это чревато немалыми потерями. В итоге, "наши" объемы уходят IT-шникам из соседних Польши и Румынии", - говорит Овчаренко.

По его словам, ситуация пока не сильно критичная (то есть, уходят все же не все иностранные заказчики), но непонятно, что будет дальше.

Ректор технологического университета ШАГ и член IT- кластера Харькова Виталий Зайцев говорит, что меньше заказов стало и от украинского бизнеса, который сейчас переживает не лучшие времена. В целом падение по рынку - 20-25%, отмечает он.

"Продуктовые компании, работающие на локальный рынок, оказались даже в более сложной ситуации, чем аутсорсинговые, которые ориентируются на иностранных клиентов", - отмечает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Война все сломала

В IT Ассоциации сейчас пытаются выбить брони для IT-шнков. Говорят, это позволило бы решить проблему с оттоком иностранных заказчиков, и, возможно, даже нарастить экспорт услуг.

Впрочем, пока эти аргументы не сработали.

"Мы постоянно в контакте с Минобороны. Но все же для ведомства на первом месте военные задачи, что и понятно в нынешней ситуации. Очевидно, свое слово должно сказать Минэкономики", - говорит Овчаренко.

Интересно, что первый вопрос, который задают многие иностранные заказчики украинским фирмам-подрядчикам - есть ли у них специалисты за пределами страны, к примеру, в Европе.

В более выигрышной ситуации оказываются те, у кого такой "европейский резерв" есть. Но выехать смогли, в основном, специалисты- женщины, а их в отрасли - меньшинство (всего 25%). В итоге за пределы Украины выехало порядка 16% IT-шников.

Большинство украинских специалистов - это мужчины призывного возраста, и они, понятно, остались в стране, а многие и пошли воевать (у некоторых компаний в армию или тероборону ушло до 20% персонала).

Но и по поводу выехавших в Европу IT-специалистов у бизнеса есть опасения - люди могут попросту уйти работать в европейские компании.

"Наших IT-шников в Европе охотно берут. У нас студентка второго курса недавно устроилась на позицию Junior в голландскую компанию", - отмечает Зайцев.

Очереди желающих на зарплаты в $3 тысячи

В целом о массовой безработице в IT-сфере речь пока не идет. Ситуацию спасает тот факт, что до войны специалисты были в дефиците, то есть, уменьшение предложений на рынке труда частично сгладилось.

"Если новых специалистов на рынок прибивало, скажем, 30 тысяч, то работа появлялась для 50 тысяч. Но сейчас количество новых вакансий снизилось втрое, поэтому даже прежний прирост по кадрам рынку уже не нужен", - говорит Овчаренко.

По его словам, в более выигрышной ситуации сейчас разработчики - работы для них больше, чем для остальных IT-специалистов.

Но кадровики констатируют, что IT -рынок перестал быть "рынком кандидатов", которые перебирали фирмами и диктовали работодателям свои условия.

Наоборот, теперь на многие вакансии - конкурс. Что позволяет работодателям сокращать зарплаты. По данным Овчаренко, в среднем по отрасли за два месяца войны зарплаты упали примерно на 5-10% - с 3 тысяч долларов до 2,7-2,8 тысяч.

К примеру, для вакансий DevOps Engineer предложения по зарплатам упали с 3-5 тысяч до 2,5-4 тысяч.

Но для среднестатистического украинца эти зарплаты - просто космические, особенно учитывая, что в других отраслях платят гораздо меньше, да и с работой в последнее время непросто. Поэтому многие ринулись на IT-курсы (их сейчас предлагается очень много, в том числе, с бесплатным обучением - платить нужно будет уже с первой зарплаты).

По-сути, сейчас на рынке IT- обучения наблюдается бум, схожий со всплеском интереса к этой профессии на волне банкопада, когда многие оставшиеся без работы финансисты кинулись осваивать новую специальность. Но тогда "свежую кровь" рынок быстро поглотил, в том числе, за счет увеличения заказов от иностранных компаний. Как будет в этот раз, с учетом спада по заказам и IT-бизнесу - неясно. Но не исключено, что увеличение армии соискателей может спровоцировать дальнейшее снижение зарплат.