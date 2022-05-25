Минцифры России пообещало лишить льгот IT-компании, которые увольняют сотрудников с украинским гражданством, реагируя на публикации в СМИ о, увольнениях украинцев из опасений "диверсий".

"Минцифры России предупреждает IT-компании, что будет лишать их аккредитации, если получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины. Таким образом, эти компании не смогут получить льготы", - говорится в сообщении.

Как писала "Страна", после начала войны в Украине РФ покинули "табуны" айтишников. А в Закарпатской области айтишников освободили от мобилизации для защиты экономики Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.