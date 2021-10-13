Бывший помощник Путина Владислав Сурков, который в Кремле курировал Украину, снова возник в информационном пространстве. На этот раз - как автор статьи о цифровом будущем человечества.

Сурков давно проявлял себя как человек разносторонних интересов. Особенно после отставки, когда в его выступлениях или публикациях появилось меньше политики, а стало больше историко-философских рефлексий.

Но на этот раз Сурков ударился в футуристику. И "пронзил время" минимум на два века вперед.

И, хотя сейчас он не занимает никаких должностей при власти, его стойкий образ "серого кардинала", пусть и отставного, по-прежнему вызывает интерес. Поэтому "Страна" решила статью Суркова разобрать.

Что произойдет с миром в ближайшие сто лет

Ближайшее столетие для Суркова более-менее понятно. Оно станет временем "i-империализма" - активного дележа и "колонизации" киберпространства.

"В контексте этого генерального процесса произойдет несколько войн (в том числе, кажется, ядерная) за американское наследство. А в его итоге образуется новая система глобального распределения господства и подчинения", - пишет автор.

В политике главным процессом станет передача представительских функций от людей к искусственному интеллекту, считает Сурков.

"Алгоритмы уже эффективно распоряжаются средствами инвесторов на глобальных финансовых рынках. Основные политические практики, как законодательные, так и, тем более, электоральные ничуть не сложнее фондовых и валютных транзакций. И уж если люди доверяют электронному алгоритму самое дорогое, что у них есть - любимые деньги, то ничто не мешает доверить ему же какие-то там политические убеждения, твердость которых, увы, обратно пропорциональна ликвидности.

Выборы, законотворчество, многие функции исполнительной власти, судебные и арбитражные разбирательства, дебаты и даже протестные акции - все это можно будет делегировать искусственному интеллекту, не покидая вечеринку", - пишет Сурков.

По его мнению, такое явление, как, например, депутаты уже выглядит устаревшим - технологии позволяют всем людям мгновенно голосовать за тот или иной закон или участвовать в его написании. Не отвлекаясь на коррумпированных политиков, которые искажают сигналы общества и манипулируют им.

"Наблюдаемый сегодня кризис представительства уже породил дискуссию о целесообразности существования классических институтов народовластия, таких как парламентаризм. Депутат в качестве средства коммуникации "народа" с "властью народа" выглядит, на взгляд некоторых экспертов, довольно архаично. Зачем, спрашивается, кого-то выбирать и куда-то посылать, оплачивая посланному проезд и обильное питание, сегодня, когда есть интернет, способный со скоростью света передать ваше мнение кому угодно, минуя упитанных посредников? Не риторический вопрос. На который есть и такой ответ: в общем-то, незачем.

В нашей электронной современности уже существуют технические возможности для того, чтобы граждане могли представлять себя сами, напрямую включаясь в процедуры принятия решений.

Если понадобится очередной закон о, допустим, каком-нибудь пчеловодстве, то в его составлении, внесении, обсуждении и принятии могут непосредственно, в режиме онлайн участвовать все, кому есть до этого дело — пчеловоды, любители меда, косметологи и фармацевты, люди, покусанные пчелами, и люди, покусавшие пчел, и аллергики, и юристы, производители ульев и дымарей, пчелофилы и пчелофобы, и, наконец, просто те, кому всегда есть дело до всего", - рисует перспективы автор.

Правда, он видит и темную сторону такой цифровой демократии.

"В этой схеме нет парламента. Вместо него - средства связи, алгоритмы и модераторы. И это ложное освобождение: избавляясь от "конгрессменов-узурпаторов", избиратель тут же попадает во Всемирную паутину и запутывается в Сети. Он вступает в двусмысленные и неравноправные отношения с миром машин", - предрекает Сурков.

Еще один потенциальный минус такой системы - это армии ботов, которые будут пытаться подменять собой общественное мнение, влияя на законы и власть. Это также серьезный вызов диджитальному обществу.

Тем не менее, тренд на воцарение искусственного интеллекта не остановить, и в будущем он сможет проводить выборы, вести судопроизводство и взять на себя многие функции исполнительной власти. Это будет означать конец публичной политики - какой мы знаем ее сегодня.

"Общество перестанет содержать своих дорогих "представителей", что приведет к краху сразу двух грандиозных бюрократий - профессиональных лоялистов и профессиональных же протестников", - считает Сурков.

Но политический класс полностью не исчезнет - останется тот, кто будет контролировать работу ИИ: "Ведь у алгоритмов есть владельцы. По К. Марксу, кто владеет средствами производства, тот обладает и решающим влиянием".

"В цифровую эпоху это IT-гиганты, которые поворачиваются передом (дружественным интерфейсом) к народным массам, а задом (гостеприимно распахнутым бэкдором) — к спецслужбам. Цифровики и силовики, таким образом, останутся в игре", - пишет Сурков.

"Безлюдная демократия" и диктатура Греты Тунберг

Следующее столетие - начиная с условного 2121 года - станет эпохой куда более глубоких трансформаций рода человеческого. Сурков называет ее "безлюдной демократией" - по аналогии с роботизированным производством, которое обозначается тем же понятием.

"Главной особенностью безлюдной демократии станет резкое снижение роли человеческого фактора в политическом процессе. Вожди и толпы постепенно покинут историческую сцену. А выйдут на нее машины", - прогнозирует бывший помощник Путина.

На смену концепции "семьи-рода-нации" придет "техногенное государство", которое будет стремиться исключить из любых процессов человеческий фактор (и эту задачу перед системой поставит сам человек).

"Биологические граждане будут иметь все больше комфорта и все меньше значения", - рисует картину Сурков.

В связи с наступлением этой эры появятся несколько новых видов государственности.

1. "Карликовая сверхдержава". Государство, которое по реальной своей территории может занимать очень мало места, но по кибер-возможностям - быть реальной сверхдержавой.

2. "Экологическая диктатура". Страна, которая начнет сокращать потребление своих граждан ради целей экологии. Но это невозможно без "восстаний потребителей", которые придется подавлять и устанавливать жесткий политический режим. "Так сформируются экологические диктатуры с недобрым лицом Г. Тунберг на гербах и банкнотах", - пишет Сурков.

3. "Постпатриотическое сообщество". Города-государства, где власть превратится в набор сервисов, а жители - в космополитический социум "без роду, без племени", сплоченный лишь меркантильными интересами. Мечта либертарианца.

4. "Виртуальная республика". Страна без территории, где люди "живут" лишь в цифровом варианте, тогда как физическое тело будет обретаться в любой другой стране. Виртуальные республики будут чем-то вроде нынешних офшоров - они смогут предоставлять гражданство и возможность открыть бизнес без налоговой нагрузки.

Впрочем, для всех четырех типов государственности Сурков предрекает лишь две альтернативы - "быть в гостях у Машины, либо в услужении у нее". На финальный вопрос - светло ли это будущее - бывший помощник Путина отвечает: "Красота в глазах смотрящего".