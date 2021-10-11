Бывший помощник президента России Владислав Сурков, покинувший эту должность в начале 2020 года, написал статью "Безлюдная демократия". Она посвящена будущему человечества и предрекает войны, передел киберпространства и возрастание роли машин и искусственного интеллекта.

Статью 11 октября опубликовал сайт "Актуальные комментарии".

В работе Сурков заглядывает в довольно отдаленное будущее, после 2100 года. Приводим ключевые тезисы статьи в изложении телеграмм-канала "Пул №3".

1. Ближайшие лет сто можно смело пролистать, так как с ними все ясно. Они станут временами i-империализма, то есть активного дележа и "колонизации" киберпространства. В контексте этого генерального процесса произойдут несколько войн (в том числе, кажется, ядерная) за американское наследство. А в итоге образуется новая система глобального распределения господства и подчинения.

2. Модели государственного устройства при этом еще долго существенно не изменятся. Политические мутации копятся медленно, и только в конце века реформы и революции породят несколько новых видов государств, которые разовьются и окрепнут к началу следующего столетия.

3. К 2121 году эти футуристические паттерны государственности дополнят, чтобы впоследствии окончательно вытеснить привычные для нас формы политической организации общества.

4. Наблюдаемый сегодня кризис представительства уже породил дискуссию о целесообразности существования классических институтов народовластия, таких как парламентаризм. Депутат в качестве средства коммуникации "народа" с "властью народа" выглядит, на взгляд некоторых экспертов, довольно архаично. Зачем, спрашивается, кого-то выбирать и куда-то посылать, оплачивая посланному проезд и обильное питание, сегодня, когда есть интернет, способный со скоростью света передать ваше мнение кому угодно, минуя упитанных посредников? Не риторический вопрос. На который есть и такой ответ: в общем-то, незачем.

5. Политическое представительство проваливается по всем направлениям. С одной стороны, "народные" представители превращаются в узурпаторов и манипуляторов, искажая сигналы, подаваемые народом. С другой стороны, и сам народ, в свою очередь, посылает все более путаные сигналы, поскольку живых избирателей теснят и перекрикивают банды наглых ботов, фейковых аккаунтов и прочих виртуальных иммигрантов, дополняющих политическую реальность до степени неузнаваемости.

6. В нашей электронной современности уже существуют технические возможности для того, чтобы граждане могли представлять себя сами, напрямую включаясь в процедуры принятия решений.

7. Алгоритмы уже эффективно распоряжаются средствами инвесторов на глобальных финансовых рынках. Основные политические практики, как законодательные, так и, тем более, электоральные ничуть не сложнее фондовых и валютных транзакций. И уж если люди доверяют электронному алгоритму самое дорогое, что у них есть - любимые деньги, то ничто не мешает доверить ему же какие-то там политические убеждения, твердость которых, увы, обратно пропорциональна ликвидности.

8. Выборы, законотворчество, многие функции исполнительной власти, судебные и арбитражные разбирательства, дебаты и даже протестные акции - все это можно будет делегировать искусственному интеллекту, не покидая вечеринку.

9. Конечно, политический класс полностью не исчезнет. Ведь у алгоритмов есть владельцы. По Карлу Марксу, кто владеет средствами производства, тот обладает и решающим влиянием. В цифровую эпоху это IT-гиганты, которые поворачиваются передом (дружественным интерфейсом) к народным массам, а задом (гостеприимно распахнутым бэкдором) — к спецслужбам. Цифровики и силовики, таким образом, останутся в игре.

10. В результате неизбежной цифровизации и роботизации политической системы возникнет высокотехнологичное государство - безлюдная демократия.

11. Главной особенностью безлюдной демократии станет резкое снижение роли человеческого фактора в политическом процессе. Вожди и толпы постепенно покинут историческую сцену. А выйдут на нее машины.

В один день с Сурковым разродился довольно резкой в адрес Украины статьей и Дмитрий Медведев. "Страна" подробно ее анализировала.

А летом Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев.