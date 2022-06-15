Россияне в Луганской области наступают по всем направлениям. Вражеская авиация нанесла авиаудары вблизи Белогоровки, по Устиновке, Метелкино.

Об этом заявил губернатор Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

По его словам, остреливают гражданскую инфраструктуру Северодонецка, Лисичанска, Тошковки, Устиновки, Боровского, Метелкино.

По словам Гайдая, основное количество раненых сейчас - в Лисичанске. По нему каждый день россияне стреляют из артиллерии большого калибра. За прошедшие сутки обстрелам подверглись "Стеклопластик" и "Донсода", а также около 10 жилых домов.

В Северодонецке россияне продолжают стрелять по промзоне, вчера повредили проходную "Азота". Старые районы города постоянно в огне, заявил Гайдай.

Напомним, Арестович вчера заявил, что российское командование хочет окружить всю группировку украинских войск в Луганской области.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.