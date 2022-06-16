Британия внесла в санкционный список патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла, против которого вводят санкции и в Украине.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

Санкции против Кирилла ввели "за активную поддержку российской военной агрессии в Украине".

Санкции предполагают запрет на въезд в страну и заморозку активов.

Отметим, ранее в ЕС от такой идеи отказались из-за категорического отказа Венгрии.

Вместе с тем, напомним, в конце собор Украинской православной церкви осудил позицию главы РПЦ по войне в Украине и принял решение о полной самостоятельности УПЦ.

После этого первый заместитель председателя Синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков обвинил УПЦ в "расколе по инициативе США".

При этом первая реакция РПЦ была более осторожная и не резкая. Патриарх Кирилл по сути одобрил решение УПЦ и заявил, что в РПЦ относятся к положению Украинской православной церкви с пониманием.

В отдельном материале мы разбирались, что значат решения собора УПЦ о полной самостоятельности церкви.