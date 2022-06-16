Грузия помогает компаниям из РФ обходить западные санкции, сообщили украинские депутаты во время визита в США, пишет Reuters.

"Но они не предоставили дополнительных подробностей или конкретных примеров", - пишет Reuters.

По словам представителя делегации Давида Арахамии, украинская делегация в Вашингтоне проведет встречи в Конгрессе США, Госдепе и Минфине США "по этому вопросу и другим темам" и потребует принять меры.

Посольство Грузии в Вашингтоне заявило, что обвинения - "полностью ложные".

Напомним, Минфин США разрешил до 5 декабря операции с банками России по энергоносителям, несмотря на санкции.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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