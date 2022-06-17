Президент Украины Владимир Зеленский выступил на торговой выставке VivaTech в Париже в виде голограммы, что является отсылкой к "Звездным войнам".

Он был также в футболке в стилистике "Звездных войн" - правда, с подписью "переходи на темную сторону".

"Для президентов необычно использовать голограмму для обращения к людям, но это не единственный аспект "Звездных войн", который мы применим на практике. Мы также победим империю", - сказал Зеленский.

Президент говорил о важности лендлиза и технологической кооперации для восстановления Украины после войны.

Напомним, Зеленский собрал СНБО по вопросу Беларуси и поручил проверить боеготовность в четырех областях на границе.

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.