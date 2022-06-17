Из-за войны в Украине, которая продолжается уже четвертый месяц, предположительно, погибли не менее 4,5 тысячи мирных жителей. Еще 5 565 получили ранения.

Об этом говорится в сообщении Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Среди убитых - 1739 мужчин, 1159 женщин, 119 девочек и 125 мальчиков, а также 40 детей и 1299 взрослых, пол которых пока неизвестен. Причины смерти в большинстве случаев - артиллерийские и ракетные удары.

В ООН считают, что реальные цифры значительно выше, поскольку не везде ее миссия имеет доступ. Так, например, не учитываются жертвы среди мирного населения в Мариуполе, Попасной и других оккупированных Россией городах.

Напомним, ранее Арахамия рассказал, сколько украинских солдат гибнет на Донбассе каждый день.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.