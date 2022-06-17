Утром в пятницу, 17 июня, россияне снова нанесли ракетный удар по Николаеву. Пострадали жилые дома.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, на месте удара работают спасатели, медики и коммунальщики.

По данным губернатора региона Виталия Кима, от ракетного удара утром в Николаеве пострадало 4 жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры.

"На данный момент один погибший и шесть раненных (из них один ребёнок). Ведутся спасательные работы", - написал он в Telegram.

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

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