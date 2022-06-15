В Николаевской области тяжелая экономическая ситуация в условиях войны. Губернатор Виталий Ким коротко и ясно прокомментировал эту тему так: "экономика региона – в заднице".

Об этом он заявил в интервью изданию "Главком".

По его словам, из-за нарушения товарообмена с оккупированной Херсонской областью и логистики по стране в целом о развитии экономики Николаевской области речь не идет.

"Порты отрезаны, мост они разбомбили, соответственно, логистика нарушена. Мы были очень плотно связаны с Херсонской областью – бетон оттуда поставляли, кирпич, томаты, клубнику… Мы всем обменивались и сотрудничали, есть предприятия, у которых два объекта в Херсоне, а два – здесь. И они друг без друга работать не могут. Вдобавок, учитывая близость фронта, риски для предпринимателей соответствующие – заблокированные выплаты по капитальному строительству, выплаты зарплат и т.д. То есть предприятия просто выживают, о том, чтобы развиваться, речь не идет", - говорит Ким.

Ранее глава налогового комитета Данило Гетманцев заявил, что падение экономики Украины будет более сильным, чем в обложенной санкциями России.

По данным Всемирного банка, экономика Украины в 2022 году из-за войны снизится на 45%.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.