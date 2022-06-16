Президент Владимир Зеленский собрал Совет национальной безопасности и обороны по поводу вероятной угрозы вторжения из Беларуси.

Об этом сообщил секретарь Совбеза Алексей Данилов в эфире программы "Говорит великий Львов".

Заседание состоялось вчера и посвящалось угрозам из Беларуси.

"Что касается направления из Беларуси… Вчера президент собрал ставку, и проговаривался именно этот вопрос – вопрос Беларуси. Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны – что происходит, в каком состоянии находится сегодня войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы...

В результате есть поручение – сейчас будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки в случае, если будут проходить повторные вызовы для нашей страны", – сказал секретарь СНБО.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что с 14 по 16 июня проводились командно-штабные учения с воинскими частями тылового обеспечения вооруженных сил республики Беларусь.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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