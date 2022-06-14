На территории Беларуси начались трехдневные военные учения
Вооруженные силы Беларуси начали военные учения. Об этом сообщает Минобороны республики Беларусь в Telegram.
"С 14 по 16 июня пройдет командно-штабное учение с органами военного управления, воинскими частями и организациями тылового обеспечения", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным ГУП Украины, в Беларуси проходят массовые учения по отработке перехода на военное время.
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