Вооруженные силы Беларуси начали военные учения. Об этом сообщает Минобороны республики Беларусь в Telegram.

"С 14 по 16 июня пройдет командно-штабное учение с органами военного управления, воинскими частями и организациями тылового обеспечения", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным ГУП Украины, в Беларуси проходят массовые учения по отработке перехода на военное время.

Также мы сообщали, что у границ Украины со стороны Беларуси заметили эшелон с гаубицами.

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.