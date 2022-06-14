Беларусь разместила у границ Украины эшелон гаубиц. Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

"На станции Гомель - Нечетный стоял эшелон с гаубицами. Вчера он не ехал в направлении Брянска, просто менял стрелки и вернулся обратно. Среди эшелона замечены 13 САУ "Акация", все новые с тканью на конце дула. Также в эшелоне 2 цельнометаллических вагона. 14:30 Гомель, район Новобелицы в сторону Зябровки двигался этот же эшелон", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным ГУР Украины, в Беларуси проходят массовые учения по отработке перехода на военное время. Также мы сообщали, что Лукашенко хочет отправить вперед в бой чиновников с автоматами, если в Беларуси начнется война.

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.