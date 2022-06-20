Эмбарго на российский газ означал бы для Европы "выстрел в легкие", поскольку компенсировать российские поставки невозможно. Венгрия резко заявит о своей позиции, если предлагаемые санкции будут противоречить интересам венгров.

Об этом в эфире телеканала М1 заявила представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи.

"Мы (на саммите глав стран Евросоюза в Брюсселе - Ред.) хотели бы представлять венгерский народ. Если венгерскому народу не подойдут предложения о введении санкций, то мы об этом резко заявим... Могу сказать, что если изначальное введение эмбарго на нефть означало для Европы выстрел в ногу, то эмбарго на газ практически будет равняться выстрелу в легкие. Не только Венгрия, но и вообще все страны Европы не смогут компенсировать огромное количество газа, которое поступает из России", - сказала Сенткирайи.

Между тем в мае в Европейском Союзе заявили, что не будут обсуждать эмбарго на российский газ в рамках переговоров о следующем пакете санкций против РФ.

А на прошлой неделе "Страна" писала, что в Европе стремительно растут цены на газ после сокращения поставок из РФ. Стоимость уже поднялась выше $1500 за тысячу кубов.