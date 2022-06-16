В Европе стремительно растут цены на газ после сокращения поставок из РФ. Уже выше $1500 за тыс. куб
В Европе продолжают расти цены на газ после того, как Россия решила резко сократить поставки газа через "Северный поток".
Сегодня биржевые цены впервые с начала апреля превысили $1500 за тысячу кубов.
Ранее мы публиковали статью Reuters о том, что полное прекращение поставок газа из России будет наихудшим сценарием для Европы этой зимой. По данным агентства, 40% потребностей Европейского Союза обеспечивала Россия.
Также был опубликован список европейских компаний, согласившихся платить за газ по схеме Путина.
Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как мир оказался на пороге грандиозного экономического кризиса.