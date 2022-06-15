"Газпром" резко сокращает поставки газа в Евросоюз по своему основному трубопроводу "Северный поток-1", из-за чего газ в Европе уже продается дороже 1300 долларов за тысячу кубометров. Германия называет действия РФ "политически мотивированными".

Уже второй раз за последние два дня "Газпром" объявляет о сокращении поставок газа, объясняя их техническими проблемами на компрессорной станции "Портовая".

Вчера "Газпром" обвинил в неполадках компанию Siemens.

"В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", - сообщила компания в своем телеграм-канале.

Было анонсировано, что поставки газа будут сокращены до 100 млн куб. м в сутки при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки.

А сегодня компания заявила, что объем будет сокращен до 67 млн куб. м в сутки "в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя)", из-за которого "Газпром" остановил эксплуатацию еще одного двигателя Siemens на компрессорной станции.

В целом с начала июня "Газпром" сократил поставки газа в ЕС по "Северному потоку" уже на треть.

В Германии считают такие действия РФ "политически мотивированными", заявил федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек (Зеленые).

Хабек заявил, что, по его мнению, объявленное во вторник сокращение было "политическим решением", а процедура была "технически неоправданной", передает издание Merkur.

После таких новостей газ в Европе уже продается дороже 1300 долларов за тысячу кубометров.

Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что такие сокращения поставок могут быть связаны с проходящими сейчас переговорами между странами НАТО об увеличении поставок оружия Украине.

Москва таким образом может показывать, что в случае продолжения поставок может вообще прикрыть газ, что нанесёт сильный удар по европейской экономике. А цены на газ в ЕС уже растут.

Ранее Reuters опубликовал статью о том, что полное прекращение поставок газа из России будет наихудшим сценарием для Европы этой зимой.

Тем временем РФ за первые 100 дней войны заработала на экспорте ископаемых видов топлива более 93 млрд евро.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.