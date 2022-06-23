Великобритания объявила новые санкции против РФ. Под запретом фунты и технологии нефтепереработки
Великобритания объявила о введении новых санкций против РФ. Санкциями вводится запрет на экспорт и использование в России фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС. Об этом пишет Reuters.
В нем также говорится о новых мерах, включая запрет на экспорт в Россию ряда товаров и технологий, экспорта авиакеросина и банкнот, преимущественно фунтов стерлингов.
Также запрещено оказание ФФ технической помощи, финансовых услуг, фондов и брокерских услуг, связанных с импортом железа и стали.
Кроме того, санкции коснулись технологий и товаров нефтепереработки, а также для морского сектора.
В уведомлении был указан дополнительный перечень товаров, запрещенных к вывозу:
- внутренние репрессивные товары и технологии;
- товары и технологии, относящиеся к химическому и биологическому оружию;
- морские товары и технологии;
- дополнительные товары и технологии нефтепереработки;
- дополнительные важнейшие отраслевые товары и технологии.
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