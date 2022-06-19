Президент Молдовы Майя Санду подписала закон о запрете российских новостных программ.

Об этом сообщила руководитель Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу.

"Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции. Если факт будет доказан, то компании лишат лицензии на семь лет. Обилие дезинформации мы наблюдаем, как правило, в предвыборный период", — сказала Вицу в эфире интернет-канала Rlive.

Она отметила, что в следующую пятницу, 24 июня, закон опубликуют в "Официальном вестнике", после чего он вступит в силу.

По ее словам, война в Украине вынуждает Кишинев принимать жесткие меры.

Ранее парламент Молдовы принял закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ и военных фильмов из России. Сейчас в Молдове политические или военные новости и передачи из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении (в том числе из России), запрещены решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Мы писали о том, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС не только Украине, но и Молдове. Окончательное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата 23-24 июня будут принимать лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе.

Также мы приводили заявление властей Молдовы о том, что страна сохранит нейтральный статус и считает военный конфликт "отдаленной опасностью".