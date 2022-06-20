Совет Евросоюза продлил на год санкции против РФ и "властей" аннексированных Крыма и Севастополя - до 23 июня 2023 года.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Санкции предполагают ограничения на торговые и финансовые операции, туристические услуги, экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям, добычу нефти, газа и минеральных ресурсов на аннексированном полуострове.

"Через восемь лет после насильственной, незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь Россией ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крымского полуострова как серьезное нарушение международного права",- говорится в пресс-релизе.

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