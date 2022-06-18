Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал заявление украинского генерал-майора Дмитрия Марченко о том, что Крымский мост будет целью номер один для Украины после получения обещанного Западом оружия.

Советник Ермака заявил, что относится к этой идее скептически. По его словам, во-первых, "Хаймарсы" до моста не достанут. Во-вторых, опору моста тактической ракетой не взорвать.

При этом Арестович не против удара по мосту для "символического значения".

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.