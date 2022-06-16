Украинская разведка заявила, что получила техническую документацию о строительстве Крымского моста.

Об этом сообщается в Фейсбуке Главного управления разведки Минобороны.

"Получена подробная техническая документация "Крымского моста". В ближайшем окружении Путина заявляют о "гарантированной" безопасности "Крымского моста". Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию. Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта. В частности, речь идет о технической документации "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив". Кроме прочего, она имеет подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса", - сказано в записи.

ГУР Минобороны опубликовало документ для общего ознакомления и изучения.

Как писала "Страна", тема Крымского моста актуализировалась вчера, когда генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил о том, что мост будет "целью номер один для поражения".

На эти слова отреагировал глава МИД России Сергей Лавров, который сказал, что "российская армия не оставит без внимания" подобные заявления. А Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают об "угрозах украинских политиков в адрес Крымского моста" и принимают их во внимание.