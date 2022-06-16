У ГУР есть документы о строительстве моста. Фото: Википедия

Украинская разведка заявила, что получила техническую документацию о строительстве Крымского моста.

Об этом сообщается в Фейсбуке Главного управления разведки Минобороны.

"Получена подробная техническая документация "Крымского моста". В ближайшем окружении Путина заявляют о "гарантированной" безопасности "Крымского моста". Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию. Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта. В частности, речь идет о технической документации "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив". Кроме прочего, она имеет подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса", - сказано в записи.

ГУР Минобороны опубликовало документ для общего ознакомления и изучения.

Скриншот из Фейсбука ГУРСтроительство транспортного перехода через Керченский пролив, с.1Строительство транспортного перехода через Керченский пролив, с.2Строительство транспортного перехода через Керченский пролив, с.3Строительство транспортного перехода через Керченский пролив, с.4Строительство транспортного перехода через Керченский пролив, с.5

Как писала "Страна", тема Крымского моста актуализировалась вчера, когда генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил о том, что мост будет "целью номер один для поражения".

На эти слова отреагировал глава МИД России Сергей Лавров, который сказал, что "российская армия не оставит без внимания" подобные заявления. А Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают об "угрозах украинских политиков в адрес Крымского моста" и принимают их во внимание

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