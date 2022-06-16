В Кремле заявили, что знают об "угрозах украинских политиков в адрес Крымского моста" и принимают их во внимание. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных. По сути этих мер я говорить не могу, это вопрос к военным", - сказал Песков.

Напомним, еще в апреле в СНБО заявили, что ВСУ при возможности нанесут удар по Крымскому мосту.

Также о том, что после получения западного оружия Крымский мост станет целью №1 для ВСУ, говорил на днях генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Между тем, в начале июня Арестович заявил, что Украина будет обстреливать Крым американским оружием в случае такой необходимости.

А министр обороны Резников сказал, что новое западное оружие позволит Украине вернуть Крым.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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