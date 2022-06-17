Возвращение Крыма, который сейчас временно оккупирован Россией, возможно и военным путем, ведь с начала полномасштабной войны подходы к этому вопросу изменились.

Об этом заявила постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в эфире телемарафона.

"Вопрос использования различных асимметричных мер, в том числе и элементов военных, не исключались в Стратегии деоккупации и реинтеграции. Вопрос Крыма после 24 февраля и подходы к возвращению территорий тоже изменились", - утверждает Ташева.

Она добавила, что в любом случае прежде всего стоит рассчитывать на ВСУ.

"И, конечно, что для возвращения территорий будем использовать абсолютно все методы, которые на данный момент, то есть на момент "Х", назовем его так, будут нам нужны для возвращения этой территории", - сказала Ташева.

При этом ранее Владимир Зеленский во время экономического форума в Давосе дал понять, что возвращать Крым силой Украина не планирует.

Тем временем война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.