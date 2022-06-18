Литва подтвердила прекращение железнодорожного транзита подсанкционных грузов в Калининград.

Об этом сообщает "Русская служба ВВС".

Транзит касается длинного списка грузов, подпадающих под санкции Евросоюза. В литовской железнодорожной компании подтвердили агентству Reuters предыдущую информацию губернатора Калининградской области Антона Алиханова, но от дальнейших комментариев отказались. Комментариев от литовского Министерства иностранных дел до сих пор не было.

Алиханов писал, что запрет коснется едва ли не половины грузов, ввозимых в область, в том числе угля, металлов и строительных материалов. В пятницу, 17 июня, группа литовских парламентариев выражала беспокойство, что через территорию страны может перевозиться и зерно из разграбленных хранилищ Украины. При этом в Вильнюсе подчеркивали, что все санкции против России вводятся и применяются на уровне Евросоюза.

"Потенциально это может привести к острому кризису. В российских военных Telegram-каналах обсуждается идея нанесения удара по Литве с целью пробить "сухопутный коридор" от Беларуси в Калининград. Впрочем, Литва, в отличие от Украины, член НАТО. И последствия такого шага могут быть глобальными", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Решение Литвы прокомментировал и глава "Роскосмоса" Сергей Рогозин. Он прямо намекнул Литве, что Россия может поставить под сомнение "легитимность" границ Литвы.

"Неотъемлемой частью пакета совместных решений ЕС-РФ-Литвы 2002-2003 годов по гарантированному обеспечению транзита российских грузов и, конечно, граждан Российской Федерации в/из Калининградскую область было встречное обязательство Федерального Собрания Российской Федерации о ратификации Договора о государственной границе с Литовской Республикой. Я это прекрасно помню, поскольку тогда возглавлял Комитет Госдумы по международным делам и и был спецпредставителем президента России на этих переговорах.

Если Брюссель и Вильнюс инициативно и вероломно рушат подписанный ими пакет договоренностей по Калининградскому транзиту, вступивших в силу с 1 июля 2003 года, то в Евросоюзе должны понимать последствие своего суицидного решения для легитимности своей же собственной восточной границы", - написал Рогозин.

Ранее "Страна" сообщала, что Литва остановила импорт российского электричества с 22 мая.

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