В столице Литвы открыли первый в Евросоюзе Украинский центр для украинских беженцев. Его разместили в помещении Университета Витовта Великого в Вильнюсе.

Об этом сообщает сайт Офиса президента Украины.

"Мы хотели, чтобы у украинцев, которые из-за войны были вынуждены приехать в Литву, появилось по-настоящему родное место. Чтобы центр действительно был центром, куда можно обратиться по любому вопросу – за помощью или общение. Чтобы здесь можно было учиться, проводить досуг", – заявила первая леди Елена Зеленская, которая была одним из инициаторов создания центра.

По замыслу Украинский центр станет местом обучения, профориентации, психологической помощи, отдыха для детей, молодежи и взрослых. Здесь можно будет оставить детей на внешкольные занятия, посетить лекции, образовательные курсы или уделить время хобби.

Центр также будет площадкой для культурной дипломатии между странами, академической деятельности, там планируют проводить творческие встречи, концерты, другие мероприятия.

С начала российской агрессии Литовская Республика приняла более 50 тысяч украинских вынужденных переселенцев.

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