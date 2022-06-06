Жительница Киевской области Татьяна уже два месяца находится в Польше. Считает, что ей повезло: смогла найти подработку (вместе с детьми убирает квартиры и дома) и уже даже сняла жилье. Сын-школьник ходит на занятия по футболу и записан в местную школу. Дочка-студентка пока думает, переводиться ли в местный вуз или продолжить учиться по дистанционке в столичном.

Татьяна рассказывает, что очень хочет вернуться домой, где у нее в пригороде Киева просторный дом с ухоженным двором.

"Но все мои - против возвращения. Муж говорит, закрепляйтесь в Польше. Я приеду при первой же возможности, стану бизнесом заниматься. Детям тоже здесь нравится, хоть и приходится на всем экономить", - рассказывает нам Татьяна.

По ее наблюдениям, в среде наших беженцев в Польше сейчас царят разноплановые настроения.

"Одни возвращаются, устав от безденежья и не сумев найти работу. Другие очень хотят вернуться, но уговаривают себя "еще немножко потерпеть". Третьи хотят закрепиться в Польше, активно учат язык, пытаются максимально интегрироваться в польское общество", - говорит Татьяна.

Схожие процессы происходят и в других странах, принявших украинских беженцев.

С начала войны за границу выехало 7 млн украинцев (из них 5,3 млн - в Европу). Многие уже возвращаются домой, но велика доля и тех, кто планируют закрепиться за рубежом или пока "взяли паузу" - будут принимать решение о возвращении в зависимости от ситуации. Очевидно, что чем дольше идет война, тем больше будет "невозвращенцев", говорят эксперты.

Отток людей уже бьет по украинской экономике и рынку труда.

"Если считать только экономически активное население, покинувшее пределы страны после 24 февраля (без детей и пенсионеров - Ред.), то речь идет о более чем 3 миллионах человек. Они в один момент оставили свои рабочие места, и непонятно, вернутся ли", - говорит нам директор Института профессиональных квалификаций Родион Колышко.

Впрочем, по словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, многим пока некуда возвращаться - работы нет.

"В текущей ситуации рабочих мест в Украине уничтожено больше, чем уехало беженцев", - констатирует он.

Поэтому основные негативные последствия для рынка труда и экономики мы ощутим в средне- и долгосрочной перспективе, когда начнется процесс восстановления Украины после войны, добавил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Разбирались, как беженство сказывается на украинской экономике и рынке труда и вернутся ли люди домой.

Минус 3 миллиона по кадрам

"По данным Агенства ЕС по безопасности внешних границ FRONTEX, с начала войны 5,3 млн украинских граждан выехали в страны Европы (всего, с учетом других направлений, наших беженцев уже порядка 7 млн - Ред.). Более 3,5 млн нашли пристанище в Польше, 427 тысяч в Словакии, 497 тысяч в Венгрии, около 800 тысяч в Румынии и т.д. С 20-х чисел мая наблюдается обратная тенденция, и все больше украинцев возвращается домой. По состоянию на 31 мая таковых уже больше 2,3 млн. Но за границей все еще остается очень много наших людей. Влияет ли такой огромный отток населения на экономику? Конечно. Ведь из всего потока беженцев больше 3 млн человек - это люди трудоспособного возраста. Те, кто в один момент оставил свои рабочие места, и непонятно, вернется ли - в страну вообще, и на работу в частности", - говорит Колышко.

По его словам, Украина на сегодня утратила порядка 30% рабочей силы (на конец 2021 года насчитывалось порядка 16,6 млн граждан трудоспособного возраста).

"Понятно, что сказалось не только беженство, но и внутреннее перемещение населения, мобилизация, война. Оценить влияние каждого из факторов пока сложно", - добавил Колышко.

Отметим, что отток украинцев за границу - для нашей страны явление далеко не новое. До войны за пределами Украины трудились по меньшей мере 5 млн граждан.

"Но огромное количество украинских "военных" беженцев только усугубляет существующий демографический кризис, отток трудовых ресурсов и депопуляцию населения", - считает Забловский.

Работы нет, дефицит специалистов есть

Как фактор беженцев влияет на экономику и рынок труда в Украине прямо сейчас?

С одной стороны, уменьшение населения - это минус по потреблению. По данным Всемирного банка (которые базируются на информации украинских банков), в апреле украинские беженцы потратили за границей порядка 2 млрд долларов (17% - на продукты, 11% - на покупку других товаров, 5% - на заправках и т.д). То есть в теории люди могли бы потратить эти деньги в Украине, и они работали бы на нашу экономику.

"Но следует учитывать, что рынок потребления у нас сейчас по многим позициям дефицитный. Так что дополнительный спрос на товары мог бы усугубить нехватку по многим позициям (к примеру, по гречке, овощам и др.) и способствовать еще большему разгону цен", - отмечает эксперт.

То же самое по рабочим местам. На первый взгляд, минус 3 млн специалистов - это рекордный показатель.

"Но это если без привязки к размаху кризиса на рынке труда в Украине. По данным Международной организации труда, Украина уже потеряла порядка 5 млн рабочих мест, а если война затянется еще на полгода, будет минус 7 млн рабочих мест. То есть даже с учетом оттока 3 млн трудоспособных беженцев у нас все равно остаются "лишние" работники", - отмечает Пендзин.

По словам руководителя концерна "Ярослав" Александра Барсука, незанятых специалистов на рынке труда сейчас стало больше, чем раньше.

"Сегодня на любую вакансию - от кладовщика до менеджера - армии претендентов. Плюс возвращаются те, кто уехал, а на их месте нередко уже трудятся другие люди. То есть работать есть кому, работы мало", - говорит Барсук.

"Это звучит ужасно, но на данный момент, пока в стране идет война, а экономика на спаде, беженство украинцев в ту же Европу - это спасение и для самих семей, и для страны, которой сложно обеспечить безопасность граждан, дать им работу, жилье и хотя бы минимальный уровень социального обеспечения", - считает Олег Пендзин.

Впрочем, по ряду специальностей уже есть дефицит, связанный как раз с отъездом людей за границу. Это касается медицинского персонала, фармацевтов, швей и др. В Европу уехали многие специалисты сферы услуг - парикмахеры, косметологи, мастера маникюра и др. Многие уже успешно устроились на работу по специальности за границей, а вот их бывшие украинские работодатели не могут найти им замену. Поэтому, к примеру, многие аптеки вообще долгое время были закрыты, так как работать в них попросту некому. Сейчас некоторые берут студентов медвузов (платят по тысяче гривен за смену), а в некоторых аптеках за прилавком стоят даже директора, так как работать попросту некому, отмечает руководитель Агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков.

Отдельный вопрос - по предпринимателям. Беженцами стали не только наемные работники, но и многие представители малого и среднего бизнеса. Причем некоторые уже открывают кафе, СТО, салоны красоты в европейских странах. В Украине же их бизнес стоит закрытым, и откроется ли снова - пока неясно.

Уедут или вернутся?

"Сегодня пошел в инстаграме смотреть за геотегом, не открылось ли уже кафе в нашем ЖК – такое хипстерское по форме, но венское по концепции кафе, где утром круассаны и кофе, днем обеды, а вечером апероли для измученных мам, пока дети рядом на площадке. И еще доставка, если бульончику хочется прямо домой.

И нахожу сегодняшний же пост владелицы, что все, кафе закрыто навсегда. Сама владелица в Нидерландах. Не знаю ее личных обстоятельств, и стало ли это причиной закрытия бизнеса.

Но это натолкнуло меня на мысль – скольких женщин-предпринимателей мы потеряем с этой волной беженцев. Ведь это именно тот профиль – 30-40 лет, дети, желание работать на себя, пока дети малы, и работа с 9 до 6 в найме не вариант.

Для многих секторов это будет большая утрата предпринимательских идей и вдохновения", - написал экономист Глеб Вышлинский на своей странице в ФБ.

Впрочем, проблема с беженцами может обостриться в будущем и ударить по уже послевоенному рынку труда и восстанавливающейся экономике.

"Тут два аспекта. Во-первых, непонятно, что будет с количеством уехавшего населения. Ведь война разделила семьи - матери с детьми уехали, отцы остались дома. Понятно, что семьи будут воссоединяться. И главный вопрос - кто куда поедет: женщины с детьми вернутся домой или мужчины поедут к ним? Тут все будет зависеть от того, где на тот момент для людей будут более привлекательные условия. Если в Украине у них будет жилье и работа, то люди, конечно, вернутся. Но если семьи успеют закрепиться в Европе, а на родине не увидят для себя новых перспектив, не исключено, что будет еще одна волна миграции. То есть даже после войны, отмены военного положения процесс оттока населения может продолжиться.

Во-вторых, пока неясно, как будет с возвращением людей в Украину. Процесс, казалось бы, уже идет: украинцы массово поехали домой. Во многом это связано с тем, что во многих странах ЕС "прикручивают" программы для беженцев - украинцев пытаются перевести в статус работников, а не беженцев на пособиях. Это касается и Польши, которая отменяет компенсации по жилью, и Германии, где украинцев переводят с социальных служб в центры по трудоустройству и др. Параллельно Европа упрощает трудоустройство для наших граждан и признание квалификаций, особенно по дефицитным для местных рынков труда позициям (медики, инженеры, водители и др). То есть те, кто не сможет или не захочет найти в Европе работу, в ближайшее время станут возвращаться в Украину, конечно, если не будет обострения военной ситуации. А по мере улучшения военной обстановки армия возвращенцев будет только расти. Но появится также большая прослойка тех, кто уже "зацепился" в ЕС, нашел работу, садик для ребенка, а с осени отправит детей в школу или вуз. Возврат этой категории граждан - под вопросом", - говорит Пендзин.

Принять решение в пользу возвращения на родину людям помогли бы государственные программы.

"Начиная от предоставления жилья и работы до льготных кредитов", - перечисляет Пендзин.

По словам Родиона Колышко, пока процесс возвращения наших соотечественников происходит без стимулов со стороны государства.

"Государство пытается сделать этот процесс массовым и управляемым. Над этой задачей работают эксперты Национального совета по восстановлению Украины. Разработка национального плана восстановления страны включает в том числе меры по реинтеграции граждан, возвращающихся из-за границы на территории их довоенного проживания или в другие регионы Украины. Детали этого плана пока неизвестны, поэтому судить о том, насколько он будет результативным, рано", - отмечает Колышко.

"Технологический бросок" или удар по пенсиям

В то же время понятно, что вернутся не все. Потери трудового потенциала могут исчисляться миллионом специалистов и больше.

"Украина в любом случае вынуждена будет замещать потерю трудовых ресурсов ускоренной автоматизацией и роботизацией рабочих мест. Это дает нам шансы на более быстрый технологический бросок", - считает Забловский.

Впрочем, все будет зависеть от стратегии восстановления страны и экономики.

"Мы же понимаем, что если в Украине не будут создаваться высокотехнологические производства, а пойдет акцент на агросектор, то много персонала и не нужно. Даже среди тех работников, что есть, многие рискуют оказаться "лишними", - говорит Пендзин.

То есть может реализоваться прогноз экспертов о "второй волне беженства", уже трудового - когда люди станут уезжать в Европу на заработки.

При этом, по его словам, снижение количества рабочих мест и армия "невозвращенцев" могут усугубить проблемы с пенсиями.

"У нас уже сейчас треть рабочих мест потеряна (следовательно, с них нет отчислений ЕСВ), а 11,5 млн пенсионеров, которым нужно платить, остались. Если же Украина не сумеет добиться еще и возвращения 2 млн выехавших в Европу детей, то через 10-15 лет нас вообще ждет масштабный демографический кризис", - подытожил Пендзин.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, как во время войны меняется ситуация на рынке труда и что происходит с зарплатами.

Также мы разбирались, как детям украинских беженцев получать образование в странах ЕС.