110 антидроновых ружей собственного производства передаст Украине Литва.

Об этом сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас в Твиттере.

Общая стоимость винтовок составляет 1,5 млн евро.

Ранее мы писали, что Литва передала Украине бронетранспортеры, грузовики и внедорожники.

Также "Страна" сообщала, что в Литве открыли первый в Евросоюзе Украинский центр для беженцев. По замыслу Украинский центр станет местом обучения, профориентации, психологической помощи, отдыха для детей, молодежи и взрослых. Здесь можно будет оставить детей на внешкольные занятия, посетить лекции, образовательные курсы или уделить время хобби.

Центр также будет площадкой для культурной дипломатии между странами, академической деятельности, там планируют проводить творческие встречи, концерты, другие мероприятия.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.