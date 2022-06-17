России потребуется 10 лет для восстановления ВВП до уровня 2021 года. Удар российской экономике нанесли западные санкции, введенные из-за нападения агрессора на Украину 24 февраля 2022 года. Об этом на Петербургском экономическом форуме заявил глава Сбербанка Герман Греф, пишут российские СМИ.

"Возврат экономики на уровень 2021 года может занять примерно 10 лет", - заявил Греф, но тут же добавил, что этот вариант возможен, "если ничего не делать".

По его данным, на страны, которые ввели санкции против России, приходится 56% российского экспорта, из-за чего под угрозой оказалось 15% ВВП.

По прогнозам Сбербанка, ВВП россии в 2022 году упадет на 7%, а в 2023 году - на 10,3% по отношению к уровню 2021 года.

Напомним, на форуме после слайд-шоу о катастрофе человечества Путин рассказал о "золотом миллиарде".

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