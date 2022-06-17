Российский буксир "Василий Бех" был поражен ракетой Harpoon с украинского побережья. Об этом сообщил глава одесской ОВА Максим Марченко.

По его данным, корабль перевозил технику на остров Змеиный.

Со стороны РФ подтверждений пока нет.

Видео удара по российскому буксиру вблизи острова Змеиный ракетой "Гарпун" обнародовали ВМС ВСУ. Это первое успешное боевое применение "Гарпуна" в Украине.

Согласно информации с сайта Черноморского флота РФ, "Василий Бех" - довольно новое спасательное буксирное судно.

Его спустили на воду в 2016 году, а с 2017-го "Василий Бех" на службе.

Его разрабатывали для буксировки терпящих бедствие кораблей и судов, тушений пожаров на кораблях, эвакуации людей, для оказания медпомощи, выполнения водолазных и поисковых работ.

Экипаж - 26 человек.

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Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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